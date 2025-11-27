Bernardo Silva annuncia l’addio al City a fine stagione! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Un fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente del Manchester City. Bernardo Silva, il fantasista portoghese e capitano dei Citizens, ha ufficializzato quella che sarà la sua ultima stagione sotto la guida di Pep Guardiola, il geniale tecnico catalano che ha plasmato la squadra dominatrice d’Inghilterra. L’annuncio, carico di emozione e ambizione, ha messo in allarme tutti i top club europei, inclusa l’Italia.

Bernardo Silva, il centrocampista polivalente noto per la sua visione di gioco e la straordinaria tecnica, ha ripercorso la sua favolosa esperienza in Premier League: “Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni. Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare.”

🎯 Obiettivi Chiarissimi: Vincere Ancora prima di Andare Via

Nonostante l’imminente separazione, il numero 20 ha garantito il suo massimo impegno fino all’ultimo giorno. “Non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli. Abbiamo un obiettivo chiaro in questa stagione, e ci batteremo per questo. Sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto.”

La sua successiva priorità? La Nazionale. “Successivamente, il mio sogno è diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese,” ha concluso il giocatore chiave del Portogallo.

🔴⚫ Milan alla Finestra: L’Occasione di Mercato Stuzzica Tare

Il possibile svincolo di un campione assoluto come Bernardo Silva mette in fermento il mercato internazionale. Le sue parole (“Poi si vedrà più avanti, senza fare piani a lungo termine“) aprono a ogni scenario.

In Italia, il Milan osserva con estremo interesse. L’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per i suoi colpi a sorpresa, e la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, l’allenatore esperto che predilige i giocatori di altissima qualità e intelligenza tattica, potrebbero rendere i rossoneri una seria pretendente per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse portoghese a parametro zero. L’operazione sarebbe onerosa, ma il Diavolopotrebbe tentare l’assalto decisivo per portare il talento in Serie A.