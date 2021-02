Berlusconi: «Nelle ultime gare ho tifato Inter. Ibra? Ecco cosa gli consiglio»

Ecco le dichiarazioni di Silvio Berlusconi ai microfoni di Sky Sport 24 sul momento del Milan in vista del derby

«Negli ultimi mesi mi è successo di vedere le gare dell’Inter in TV e mi sono trovato, da milanese, a tifarlo. È naturale, amo molto la mia città, ma naturalmente nel derby il mio cuore è milanista quindi tiferò Milan. Stella Rossa? Molte volte mi vengono in mente bei ricordi, è stata una stagione fantastica quella (1988/89 ndr) che ha fatto una parte importante della mia vita. Ibrahimovic al Monza? No no, deve finire la sua carriera alla grande e gli consiglio di finirla al Milan. I protagonisti sono importanti ovunque e danno forza per raggiungere gli obiettivi, questi sono Balotelli, Boateng, Ibrahimovic…»