Berhalter su Pulisic: «È on fire, è molto contento al Milan»

Il ct degli USA, Gregg Berhalter, ha voluto dire la sua su Christian Pulisic ed il suo ottimo inizio di stagione con il Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gregg Berhalter, commissario tecnico degli USA, ha parlato così di Christian Pulisic del Milan.

LE PAROLE – «I ragazzi stanno bene fisicamente, hanno mantenuto il ritmo di gioco ma hanno avuto anche il tempo per recuperare. Pulisic è ‘on fire’, ha il piede caldo: ha segnato due gol tra Germania e Ghana. E che giocate. E’ molto contento al Milan. Negli Stati Uniti è una star, in Premier si è confrontato con un gran campionato e con il Chelsea ha vinto la Champions League. Al Milan e con Pioli ha trovato la fiducia per arrivare al top. Christian non si discute a livello di talento e nemmeno sotto il profilo tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca e dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Aiuterà il Milan a conquistare un trofeo».