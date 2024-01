Bergomi non ha dubbi: «Scudetto? Il Milan ci crede ancora e c’è un aspetto che lo dimostra»

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista, ha parlato del cammino del Milan in campionato

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan sperava in qualcosa di più in ottica classifica, perchè sanno di essere forti anche se hanno cambiato molto. In estate sono arrivati muscoli, qualità e nuove idee ma nonostante questo c’è una differenza importante con l’Inter. Sono convinto che Pioli e il Milan siano convinti delle proprie forze, i rossoneri credono ancora allo scudetto e proveranno a ridurre il distacco dall’Inter».