Berardi Milan: per il club costa troppo ma è il preferito di Pioli. Il tecnico rossonero stravede per l’esterno del Sassuolo

La ciliegina del mercato del Milan potrebbe essere l’arrivo di un attaccante esterno destro. Il profilo ideale viene ritenuto quello di Berardi sul quale però il Milan non vuole spendere i 25-30 milioni che chiede il Sassuolo considerata l’età (per un 28enne il club rossonero non vorrebbe investire più di 15).

Ma il giocatore, sottolinea Tuttosport, piace molto a Pioli che lo ritiene perfetto per il suo 4-2-3-1 e sarebbe un interprete dall’apporto importante in termini di gol e assist.