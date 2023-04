Stadio Milan a La Maura, Sala: «Ecco come stanno le cose»

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della possibile costruzione del nuovo stadio del Milan a La Maura: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla presentazione “Cento giorni dei Mondiali di scherma”, Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del possibile stadio del Milan a La Maura:

«Non c’è nessuna novità. Noi finché non abbiamo un progetto non possiamo dare un giudizio. Bisogna aspettare. I rapporti con il Milan sono cordiali e loro sanno che ho bisogno di questo, sennò si parla in modo troppo generico. Non possiamo aggiungere cose finché il Milan non presenta un progetto. Loro lo sanno e ci parliamo quasi tutti i giorni. Sarebbe difficile approvare qualcosa di molto costruito, solo lo stadio sarebbe diverso. Andiamo avanti con il dialogo sia con l’Inter che col Milan. La procedura è avviata e il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quallo che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più».