Bento Milan, l’Athletico Paranaense fissa la CIFRA di partenza: i DETTAGLI sulla concorrenza per il portiere

Altro derby di calciomercato. Stiamo parlando di Bento, il portiere dell’Athletico Paranaense Bento è seguito sia dal calciomercato Milan ma anche, e soprattutto, dall’Inter.

Come riportato da Matteo Moretto, il club brasiliano ha fissato intorno ai 20 milioni la cifra di partenza per il portiere che si è messo in mostra col Brasile. Per quanto riguarda la concorrenza, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero diverse squadre di Premier League che avrebbero sondato la situazione oltre a dei club di Liga.