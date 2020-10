Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha suonato la carica in vista del derby contro l’Inter delle 18:00

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

«E’ un derby, è una grande partita per noi e per loro, è un derby, come tutte le partite dobbiamo fare gol e vincere. Ibra? Sta bene, è in forma, è sempre lo stesso. E’ l’Ibrahimovic che conosciamo».