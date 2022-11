Bennacer-Milan, tutto da rifare: nuovo agente, Arsenal e Chelsea in pressing. L’algerino ha il contratto in scadenza nel 2024

La Gazzetta dello Sport spiega come Arsenal e Chelsea siano in pressing per strappare Ismael Bennacer al Milan in estate. Il centrocampista algerino ha deciso di cambiare agente passando da Moussa Sissoko a Enzo Raiola. Il club rossonero non è stato informato ma presto ci saranno le presentazioni ufficiali.

Enzo Raiola in questi mesi ha curato in prima persona il corteggiamento al centrocampista che è legato ai rossoneri sino al 2024. La trattativa va avanti da mesi e in via Aldo Rossi hanno alzato l’asticella sino a 4,5 milioni di euro. Basterà questa disponibilità di Maldini e Massara? La cautela è d’obbligo. E non solo per le voci sulla Premier. La mossa di Bennacer di fatto smentisce l’ottimismo dei suoi vecchi agenti. Invece bisognerà ripartire daccapo.