Bennacer Milan: l’algerino è sempre presente. Il dato

Ismael Bennacer detiene per il momento un primato piuttosto importante in Serie A. Ecco la statistica del centrocampista rossonero

Il Milan si coccola Ismael Bennacer. L’algerino, infatti, al momento è in testa ad una speciale classifica di Serie A piuttosto significativa per il Milan e il suo gioco.

Bennacer è il giocatore in Serie A con il maggior numero di tocchi sui 90 minuti (103 di media). Dato che fa capire quanto sia importante la sua presenza in mezzo al campo per le trame rossonere. Non è un caso che l’algerino ha giocato tutte le partite di campionato, subentrando in ben 6 occasioni su 8.