Bennacer Milan: Premier League e Arabia mettono il centrocampista nel mirino, LE ULTIME

La rivoluzione estiva del calciomercato Milan potrebbe portare all’addio di Bennacer. Arabia e Premier League osservano

Tra gli adii al calciomercato Milan nella prossima sessione estiva potrebbe esserci quello di Bennacer.

Come riportato da Calciomercato.it nonostante la stagione travagliata, per via dell’infortunio, piace in Premier League, soprattutto all’Arsenal. L’offerta più importante per l’algerino sia per il calciatore che per il Milan può, però, arrivare dall’Arabia Saudita.