Bennacer Milan, quale futuro? Per Pioli è imprescindibile ma... ULTIMISSIME

Bennacer-Milan, quale futuro per il centrocampista algerino? Per Pioli è imprescindibile ma l’addio è possibile

Come riferito dal Corriere dello Sport, Ismael Bennacer, dopo essere rientrato in anticipo dagli impegni con l’Algeria, partirà titolare nella gara di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi.

Pioli, per il quale l’ex Empoli è imprescindibile, si aspetta tanto da lui in questo convulso finale di stagione tra corsa al secondo posto in campionato ed Europa League. Tuttavia, con vista sulla prossima estate, il futuro in rossonero non è certo. Bennacer, anche a fronte di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l’estero, potrebbe essere il sacrificato del calciomercato Milan.