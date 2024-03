Bennacer Milan, futuro tutto da scrivere: un aspetto può fare la differenza. E il contratto...

Bennacer-Milan, futuro tutto da scrivere: la clausola rescissoria presente nel contratto potrebbe fare la differenza

Come riportato da Tuttosport, uno dei temi che andrà affrontato nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, è quello legato al futuro di Ismael Bennacer. L’algerino è legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2027 da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Tuttavia il rendimento altalenante del calciatore, che non si è ancora ripreso del tutto dopo l’operazione al ginocchio, potrebbe indurre Furlani e Moncada a prendere in considerazione la cessione dell’ex Empoli. A questo proposito fa fede la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto e valida solo per l’estero nei primi 10 giorni del mese di luglio. Si parte da quella cifra.