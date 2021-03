Bennacer, il rientro è sempre più vicino: l’algerino fondamentale per Pioli

Bennacer tornerà a disposizione del gruppo rossonero tra lo United e la gara con la Fiorentina: come cambia con lui la metà campo

Ismael Bennacer sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista algerino è sulla via del pieno recupero e dovrebbe tornare tra i convocati tra la gara con lo United a San Siro o al più tardi per la trasferta di Firenze di domenica 21 marzo.

SOLUZIONI DIFFERENTI – Bennacer può offrire quella verticalità che manca agli altri interpreti del centrocampo rossonero. Le sue intuizioni in verticale unite ad un’ottima intensità lo rendono unico nello scacchiere tattico di Pioli. Il numero 4 non vuole più fermarsi e punta ad essere al top della condizione al rientro dalla sosta.