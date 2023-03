Ismael Bennacer ha parlato all’intervallo di Milan Salernitana a Sky. Le parole del centrocampista rossonero

«Dobbiamo restare concentati e non fare errori, loro aspettano solo questo. Come sto? Bene, lavoro giorno dopo giorno e man mano sto rientrando in condizione»