Bennacer lascia il Milan per la Coppa d’Africa? «Se l’Algeria chiama, il club non può opporsi»

Bennacer e la Coppa d’Africa: « Se l’Algeria chiama, il club non può opporsi». Ecco cosa filtra su La Gazzetta dello Sport

Il Milan rischia di perdere subito Bennacer. Il rientro in campo è per la metà di dicembre ma poi dovrebbe lasciare nuovamente il club a gennaio per giocare con l’Algeria la Coppa d’Africa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, «Se l’Algeria chiama, il club non può opporsi».