Bennacer a MilanTV: «Ogni partita è difficile perchè siamo il Milan» 

Ecco tutte le dichiarazioni della lunga intervista rilasciata quest’oggi da Ismael Bennacer ai microfoni di MilanTV

Ecco le parole di Ismael Bennacer ai microfoni di MilanTV: «Quando vedevo la squadra giocare volevo essere lì ad aiutare tutti ma fa parte dello sport, devo gestirmi bene questi infortuni. Mia moglie mi stava vicino, è importante per me. Siamo una squadra, anche se io sono fuori, se perdiamo perdo anche io quindi certo, ho provato tante emozioni. Quando ricevi un premio fai di tutto per averne uno migliore, io voglio fare di tutto per il meglio».

«Rientro in campo? Ho lavorato tanto per tornare al massimo – continua il centrocampista – toccare la palla era un emozione che non provavo da tanto. Ora è un momento importante per noi, dobbiamo essere più concentrati e fare le cose meglio, ma lo stiamo facendo. Capelli? Ogni tanto li vado a tagliare ma non mi danno più forza, quella è dentro la testa. Kessiè? Non fatica mai, lo vediamo tutti. Ha un’energia incredibile e noi ne approfittiamo. Nuovi arrivi? Siamo una famiglia, quando qualcuno arriva facciamo di tutto in modo che si senta bene. Campionato? È molto duro, ogni partita anche contro le ultime sono difficili anche perchè siamo il Milan. Ora pensiamo alla partita con il Crotone, dobbiamo fare di tutto per vincerla.»