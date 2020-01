Bennacer a Milan TV: «Vedere il logo del Milan sul petto è un’emozione»

Ismael Bennacer, intervistato da Milan TV, ha parlato di come si sente al Milan: «Emozionante giocare con le sette Champions sulla spalla»

Ismael Bennacer, centrocampista algerino arrivato in estate dall’ Empoli per circa 16 milioni di euro, dopo un avvio difficile ha iniziato a incanalare delle buone prestazioni come tutto il resto della squadra in seguito all’arrivo di Ibrahimovic. Oggi, intervistato da Milan TV ha dichiarato:

«La mia prima maglia da titolare è stata contro il Brescia, quando l’ho messa la prima volta è stato bello. In allenamento e in partita, vedo il logo del Milan e le sette Champions League sulla spalla ed è sempre un’emozione. Voglio fare bene, so che devo fare ancora meglio. Piano piano sto imparando, sono molto contento di essere qui. Sto imparando tanto, sono uno di quelli che lavora tanto».