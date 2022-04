Belotti-Milan, Cairo: «Potrebbe aver già firmato col nuovo club». Le parole del presidente del Torino sul suo attaccante

Andrea Belotti è stato ripetutamente accostato al Milan nelle ultime settimane, anche se in questo momento non sembra un nome caldo per i rossoneri.

Urbano Cairo, presidente del Torino, ne ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, intercettato dai cronisti presenti. Le sue parole: «Belotti? Potrebbe aver già firmato per un altro club. Magari poteva anche comunicarcelo, ma va bene…Diciamo che dal 1° di febbraio era libero di firmare, teoricamente potrebbe anche averlo fatto…».