Belotti ha la stima del Milan: le ultime sul suo futuro

Il Milan sarebbe il club più quotato per accaparrarsi Andrea Belotti la prossima estate

Secondo quanto riportato oggi da il Messaggero, il Milan sarebbe il club più quotato per accaparrarsi Andrea Belotti la prossima estate. Il capitano del Torino andrà in scadenza con il club granata nel 2020 e, al momento, la sua volontà di rinnovare sembra essere ai minimi storici. Tifoso rossonero da bambino, Belotti, è pronto per il salto di qualità ma prima c’è da chiudere al meglio la propria avventura a Torino centrando la tanto agognata salvezza.

In rossonero Belotti ha due estimatori d’eccezione, Massara e Maldini, entrambi propensi all’acquisto dell’attaccante italiano che ha già dimostrato in carriera di avere la “stoffa” per giocare a determinati palcoscenici nonostante la relativamente ancora giovane età di 27 anni. Sul Gallo c’è anche da segnalare il forte interesse della Roma ma ogni discorso legato al suo futuro è rimandato al termine della stagione.