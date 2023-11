Behrami: «Pochi rimpianti per il Milan. C’è un aspetto che mi preoccupa». Le sue parole negli studi di DAZN dopo il match

Behrami è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della sconfitta del Milan contro l’Udinese. Le sue parole.

BEHRAMI – «Ci sono pochi rimpianti per il Milan e questo è un problema. Non hai trovato la chiave per sfondare la difesa dell’Udinese ed è questo quello che mi preoccupa di più. Questa è una squadra troppo Leao dipendente»