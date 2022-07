Bavagnoli su Italia Francia femminile: «Servono coraggio e sacrificio». Le parole dell’ex allenatrice e dirigente della Roma

Betty Bavagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport ella sfida d’esordio all’Europeo dell’Italia Femminile contro la Francia. Ecco le parole dell’ex allenatrice e ora dirigente della Roma:

«Mi sono piaciute tanto le parole di Bertolini in conferenza stampa. Servono coraggio e sacrificio oggi contro una squadra molto forte come la Francia e per questo bisognerà essere brave a fare una buona fase difensiva e coraggiose nelle giocate, non avere fretta nel gestire il possesso e le occasioni che si verranno a creare. La Francia è una nazionale forte in ogni suo reparto, non ci sono differenze fra chi gioca e chi no. Ovviamente dovremmo fare attenzione al loro tridente offensivo, non dobbiamo concedere troppa profondità a queste giocatrici».