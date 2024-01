Bastoni Duda, a Open Var non ci sono dubbi: «Il Var dice di fischiare ma l’arbitro non ha sentito. Gol da annullare»

Bastoni Duda, a Open Var non hanno dubbi: «Il Var dice di fischiare ma l’arbitro non ha sentito». Le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro Trefoloni è intervenuto a DAZN nella puntata di Open Var, relativa al 19esimo turno di Serie A caratterizzato dalle polemiche anche da parte dei rossoneri. Questa l’analisi sul discusso episodio Bastoni-Duda durante Inter Verona.

OPEN VAR – «Quello di Bastoni è un contatto cercato, con il secondo movimento del braccio verso l’avversario. Andava assegnato un calcio di punizione al Verona. Si può sentire immediatamente dopo il contatto tra Bastoni e Duda che il VAR dice di fischiare, ma l’arbitro in quel momento non sta sentendo. È una reazione del VAR, legata al fatto che c’è un difendente a terra in area di rigore. L’indicazione che viene data è quella di fischiare, perché il giocatore difendente tende a tenere in gioco tutti gli attaccanti se rimane a terra. Il VAR recepisce la scelta dell’arbitro e una volta presa inizia il suo percorso di ricerca, che non può essere viziato dalle sensazioni di campo».