Basterà il rinnovo di Ibrahimovic per sistemare l’attacco rossonero?

Rinnovo di Ibrahimovic sempre più vicino, ma basterà lo svedese a colmare le difficoltà dell’attacco milanista?

A meno di clamorosi colpi di scena, domani dovrebbe arrivare la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo di contratto. Mino Raiola è fiducioso, bisogna soltanto limare gli ultimi dettagli prima di ratificare l’accordo con la dirigenza rossonera. Stefano Pioli è soddisfatto del lavoro della società e spera che presto trovi una soluzione definitiva anche la situazione riguardante Ante Rebic: per il croato, tuttavia, non c’è fretta dato che il prestito è valido anche per la prossima stagione. Rimane però una questione di fondo che va risolta: sarà sufficiente il trio Leao, Rebic, Ibrahimovic per trascinare l’attacco milanista. I rossoneri sembrano aver abbandonato altri obiettivi per il reparto avanzato, come testimonia il raffreddamento della pista che porta a Jovic. Tutto dipenderà dalla cifra che vuole stanziare Elliott sul mercato per rafforzare una rosa che necessita, nonostante il buon girone di ritorno, di diversi elementi di qualità.