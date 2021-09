Basic sogna l’esordio con la maglia della Lazio. A San Siro, contro il Milan, il centrocampista potrebbe avere la sua occasione

Basic ha voluto con tutto se stesso la Lazio e, con la stessa determinazione, vuole l’esordio in biancoceleste. Il ragazzo non è partito con la Croazia ed è rimasto a Formello a lavorare: un’occasione unica per farsi conoscere da Sarri e mettere in mostra tutte le sue qualità.

«Dal punto di vista fisico è pronto, ha già fatto qualche partita. È da inserire e l’inserimento non può essere come quello di Pedro. Viene da un altro campionato, da un altro calcio e da un’altra lingua. Servirà un po’ di tempo» ha dichiarato il mister, nella conferenza stampa prima dello Spezia. L’impegno di Basic però è costante e – come riporta il Corriere dello Sport – potrebbe essere premiato già contro il Milan.