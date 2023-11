Barzagli: «Al Milan non è così semplice inserirsi, credo stia mancando una cosa». Le sue parole negli studi di DAZN

Andrea Barzagli è intervenuto negli studi di DAZN per parlare del Milan. Le parole dell’ex difensore.

BARZAGLI – «In questo momento al Milan non è così semplice inserirsi, i nuovi arrivano in un campionato diverso ed in un sistema diverso: o l’impatto è subito buono e ci può stare, ma in un momento di difficoltà si vede chi prima di tutto ha personalità. Non ci si poteva aspettare che Jovic dopo l’annata dell’anno scorso arrivasse al Milan titolare e facesse gol. I giocatori che mancano stanno pesando, è un momento difficile, non sanno bene dove aggrapparsi. Pioli sta cercando soluzioni anche cambiando modulo. Non vorrei che poi, anche se provi ad avere idee diverse, non hai quel gruppo e quello spirito che ti fanno andare avanti la squadra. In questo momento credo che stia mancando quello. La partita di ieri è la più preoccupante. Anche dopo il derby l’anno ripresa, si è rivisto un Milan buono in determinate partite, adesso onestamente la vedo in affanno»