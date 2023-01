Barzagli: «La questione plusvalenze è strana e mi sembra un processo alla Juve». Le parole dell’ex calciatore

Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Dazn della penalizzazione di 15 punti alla Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Aspettiamo dieci giorni che usciranno le motivazioni, poi vedremo come contrattaccherà la Juve. E’ iniziato un processo alla Juve credo. Se si parla di plusvalenze il dubbio mi rimane, non si può tirare in mezzo solo una squadra, non si fanno le cose da soli. La questione è un po’ strana»