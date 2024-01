Bartesaghi Monza, il Milan apre a questa formula: tutti gli aggiornamenti sul giovane terzino dei rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti sul futuro di Davide Bartesaghi, giovane terzino di proprietà del Milan che potrebbe cambiare aria in queste settimane.

Sulle sue tracce c’è il Monza, alla ricerca di un rinforzo in quella zona di campo. I rossoneri, dal canto loro, avrebbero aperto a un possibile affare in prestito per consentire al calciatore di giocare con maggiore continuità.