Bartesaghi nuovo gioiello del Milan: ecco cosa accadrà dalla prossima stagione. Le ultimissime in casa rossonera

Tuttosport oggi in edicola ha parlato della posizione di Bartesaghi nel Milan del futuro. In questa stagione il club ha deciso di affidarsi a lui dopo la partenza di Ballo-Touré per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Cosa succederà la prossima stagione (soprattutto se il francese dovesse lasciare Milano)? Secondo il quotidiano in casa rossonera resterebbe comunque la necessità di prendere un nuovo terzino, motivo per cui Bartesaghi partirebbe ancora una volta come vice.