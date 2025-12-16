Bartesaghi Milan, Trevisani esalta il terzino italiano: merita la Nazionale? Parole. Segui le ultimissime

L’exploit di Davide Bartesaghi, il giovane difensore del Milan, continua a raccogliere consensi e analisi entusiastiche. Dopo la sua recente doppietta contro il Sassuolo, l’attenzione mediatica sul talento rossonero è altissima. A esprimere il suo parere in modo netto è stato Riccardo Trevisani, noto telecronista e commentatore sportivo, durante l’ultima puntata della trasmissione Pressing.

L’Ascesa Improvvisa: Dal Dubbio all’Eccellenza

Trevisani ha usato parole di grande elogio per il classe 2005: “È davvero bravo.” La sua crescita, però, non è stata lineare. Il commentatore ha ricordato come Bartesaghi fosse inizialmente nelle retrovie delle gerarchie del Diavolo, posizionandosi addirittura dietro al compagno Estupiñan.

La svolta è arrivata dopo una prestazione iniziale meno brillante: “Dopo aver fatto male per mezz’ora contro la Roma è scattato qualcosa e ora sta giocando ad altissimo livello.” Trevisani sottolinea come il valore del giovane difensore non sia da ricercare solo nei gol: “Il gol li metto come ultima cosa, sono le prestazioni delle ultime partite che sono eccellenti.” L’impressione è che il ragazzo abbia superato una fase di difficoltà, dimostrando una notevole maturità mentale e una rapida capacità di apprendimento.

I Meriti di Allegri e la Prospettiva Nazionale

Nel processo di maturazione di Bartesaghi, un ruolo chiave viene riconosciuto a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina del Milan.

“Allegri ha sicuramente dei meriti per avergli dato fiducia,” ha affermato Trevisani. L’allenatore, noto per la sua capacità di lanciare e proteggere i talenti, ha saputo dosare le presenze e le responsabilità del difensore, permettendogli di acquisire sicurezza e continuità in campo. La fiducia concessa da una guida autorevole come Allegri è un fattore decisivo per la crescita dei giovani.

Guardando al futuro, Trevisani non ha dubbi: “Bartesaghi è uno che ci ritroveremo anche in nazionale.” Un pronostico che sottolinea il potenziale del ragazzo non solo per il club, ma anche per il panorama calcistico italiano.

Il Piano di Tare: Blindare il Talento in Casa

L’emergere di talenti “fatti in casa” come Davide Bartesaghi è una manna dal cielo per il nuovo DS Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua abilità nello scouting, deve ora concentrare i suoi sforzi non solo sul calciomercatoesterno, ma anche sulla valorizzazione e la tutela delle giovani promesse del club.

Blindare Bartesaghi con un contratto a lungo termine e una clausola adeguata è la prima mossa strategica che Taredovrà compiere per assicurare al Milan un pilastro difensivo per il futuro, rispondendo alle alte aspettative create sia dalle sue prestazioni che dalle previsioni degli esperti come Trevisani.