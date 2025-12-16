Bartesaghi Milan, è il più giovane difensore a segno nella Serie A in corso. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a coltivare i suoi giovani talenti, e i frutti si vedono sul campo. L’ultima gioia statistica arriva dal reparto difensivo, con protagonista Davide Bartesaghi, un nome che sta rapidamente emergendo nel panorama calcistico italiano. Il suo recente gol in campionato non è stato solo un punto a referto, ma un vero e proprio record di gioventù.

L’Analisi di Opta: Bartesaghi Leader Precoce

Secondo l’autorevole dato fornito da Opta, la piattaforma di analisi statistica più precisa nel mondo del calcio, Bartesaghidetiene un primato notevole in questa stagione di Serie A. Tra tutti i difensori che sono riusciti a gonfiare la rete in questo campionato, il giovane rossonero è il più giovane marcatore in assoluto.

Questa statistica non fa che confermare la politica lungimirante del Diavolo nel puntare sulla sua cantera. Bartesaghi, difensore versatile e moderno, dimostra non solo solidità difensiva, ma anche una sorprendente propensione all’attacco, qualità sempre più richieste nel calcio contemporaneo. Il suo inserimento in prima squadra, gestito con cautela e intelligenza, sta già portando risultati concreti.

Allegri e Tare: Il Futuro della Difesa Rossonera

L’ascesa di un talento come Davide Bartesaghi è un segnale positivo per il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del Milan.

Il neo-allenatore Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina milanista, ha sempre dimostrato di saper plasmare e lanciare i giovani promettenti. Avere un difensore capace di segnare e battere record di precocità non può che fare piacere ad Allegri, che potrà lavorare sulle doti del ragazzo integrandolo pienamente nei suoi schemi tattici, che spesso richiedono un forte apporto offensivo dagli esterni.

Parallelamente, il Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting e per aver portato a Roma diversi talenti, vede in questi dati la conferma della qualità del vivaio milanista. Tare, che dovrà affrontare le sfide del calciomercato, avrà la certezza di poter contare su una base difensiva solida e con margini di crescita elevatissimi. La presenza di un recordman come Bartesaghi riduce la necessità di intervenire massicciamente sul mercato per il ruolo specifico.

Questo primato, dunque, non è solo una curiosità statistica (Fonte: Opta), ma la dimostrazione che il Milan possiede in casa i giusti ingredienti per costruire una squadra vincente e duratura nel tempo, unendo l’esperienza della nuova guida tecnica e sportiva con l’entusiasmo della gioventù.