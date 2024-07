Bartesaghi DELUSO dopo l’eliminazione dagli Europei U19: «Non meritavamo di uscire in questo modo! Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo» – FOTO

Bartesaghi DELUSO dopo l’eliminazione dagli Europei U19: «Non meritavamo di uscire in questo modo! Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo». Le parole del difensore rossonero

Davide Bartesaghi ha commentato la sconfitta contro la Spagna in semifinale agli Europei U19, manifestando tutta la sua delusione. Di seguito le parole del difensore rossonero sui social:

PAROLE – «È finito così il nostro cammino in questo europeo… Non meritavamo di uscire in questo modo però non sempre le cose girano nel modo giusto. Ringrazio tutte le persone che in questo percorso ci hanno aiutato e sostenuto sempre. Detto ciò ne usciamo a testa alta e consapevoli della forza di questo grande gruppo. Sono orgoglioso e fiero di fare parte di questo gruppo ma sopratutto di indossare questa maglia. Forza Italia!!»