News
Bartesaghi, il futuro del Milan: i due aneddoti rivelati dal Corriere dello Sport sul classe 2005
Bartesaghi, spuntano due importanti aneddoti sul classe 2005, grande protagonista della sfida pareggiata domenica contro il Sassuolo
Davide Bartesaghi è il nome sulla bocca di tutti i tifosi rossoneri dopo la splendida doppietta realizzata contro il Sassuolo, un exploit che ha messo in luce tutto il talento del giovane esterno sinistro.
L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio al classe 2005, rivelando due aneddoti significativi che ne tracciano il percorso, superando le iniziali riserve sulla sua personalità.
Bartesaghi, la profezia iniziale
Il primo retroscena riguarda un giudizio ricevuto quando Bartesaghi era ancora un bambino. Un osservatore lombardo, notandone le qualità tecniche, espresse una valutazione critica sul suo carattere:
PAROLE – «Definì Bartesaghi, che in quel momento aveva 10 anni, “bravo, futuribile, ma troppo timido e senza personalità“»
Un’etichetta che il campo, e la recente prestazione, hanno dimostrato essere ampiamente superata.
Il “sì” coraggioso al Milan
Il secondo aneddoto svela la forte determinazione del ragazzo nel volere il Milan, prendendo una decisione che ha sorpreso anche il padre:
PAROLE – «Sin da quando, in una stanzetta del Vismara, disse quel coraggioso e forte sì a Paolo Maldini, Angelo Carbone e Filippo Inzaghi. Senza aspettare papà».
Questo gesto, fatto di fronte a figure iconiche del club, dimostra il carattere e la consapevolezza del giovanissimo Bartesaghi, che ha voluto prendere in mano il proprio destino sportivo, smentendo le iniziali preoccupazioni sulla sua timidezza.
La doppietta contro il Sassuolo è dunque solo l’ultima, brillante conferma del fatto che il Milan ha tra le mani un talento non solo tecnico, ma anche mentalmente forte.