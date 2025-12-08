Baroni a Sky: «Non abbiamo avuto il tempo per il cambio. Dovevamo mantenere lo stesso pressing nella ripresa»

Baroni al termine di Torino Milan ha detto la sua sulla sfida andata in scena questa sera allo Stadio Olimpico

Marco Baroni, nel post partita di Torino-Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida vinta dai rossoneri in rimonta. Queste le sue parole:

MOMENTANEAMENTE IN 10 SUL 2-3 – «Non abbiamo avuto il tempo per mettere dentro Masina, lui si stava preparando, abbiamo pagato queste situazioni a caro prezzo. La squadra però ha fatto la partita che doveva fare».

IL RITORNO DI ZAPATA – «Duvan un ragazzo eccezionale un protagonista, sono convinto che darà un contributo importante. Speriamo di recuperare Simeone».

DOVEVAMO MANTENERE IL PRESSING – «Loro hanno gestito meglio il pallone, noi siamo stati bravi a pressare nel primo tempo, poi fatica, condizionamento, il pensiero di tenere il risultato, ci sta abbassarci perché poi loro hanno palleggio, dovevamo mantenere la stessa pressione del primo tempo».