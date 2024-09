Bargiggia sicuro: «L’Inter ha una macchina PERFETTA, è più FAVORITA della Juve per lo scudetto». Le dichiarazioni

Bargiggia ai microfoni di Juventusnews24 ha parlato di Juve e Inter in chiave scudetto.

Queste le dichiarazioni sulle rivali del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Il gap con l’Inter sembrerebbe colmato per gli investimenti. Poi bisogna vedere come verranno assemblati tutti questi giocatori, io ho molta fiducia in Thiago Motta quindi mi aspetto che il prodotto uscirà di qualità. È chiaro che l’Inter va molto rispettata e considerata comunque un po’ più favorita per lo Scudetto. Ha una macchina rodata, perfetta, magari non è una squadra giovanissima che però gira ancora a mille. Ha fatto anche degli inserimenti con giudizio e molto utili, come Taremi e Zielinski ed aggiunto un’alternativa a Bastoni col giovane Palacios».

