Baresi, dopo la visita in sede c’è attesa per il ritorno a San Siro dello storico Capitano rossonero: spunta la data

Baresi, dopo il ritorno ieri a Casa Milan a tre mesi dall’operazione ai polmoni, potrebbe tornare a San Siro in occasione della gara con la Lazio

Una notizia che ha scaldato i cuori di tutti i tifosi rossoneri: Franco Baresi, la leggenda e capitano storico del Milan, è tornato a frequentare Casa Milan dopo aver annunciato tre mesi e mezzo fa la necessità di affrontare una nodulazione polmonare e un periodo di cura.

Il vicepresidente onorario rossonero, forte dell’affetto ricevuto da tutto il mondo del calcio, ha bisogno di ritrovare la normalità per completare il suo percorso di guarigione.

Ritorno graduale e l’affetto di Massaro

Come riporta il Corriere della Sera nell’edizione odierna, Baresi è stato in sede in più occasioni nel corso degli ultimi giorni, riprendendo gradualmente confidenza con il mondo Milan. L’ex difensore, tuttavia, non forzerà i tempi:

Derby Escluso: Baresi non sarà a San Siro per il Derby di domani sera. È ancora troppo presto, e non è il momento di esporsi a rischi inutili per la sua salute.

non sarà a per il di domani sera. È ancora troppo presto, e non è il momento di esporsi a per la sua salute. Ipotesi Ritorno: L’ipotesi più probabile è un ritorno allo stadio per una delle prossime gare casalinghe , forse già in occasione di Milan-Lazio , in programma il 29 novembre .

L’ipotesi più probabile è un ritorno allo stadio per una delle , forse già in occasione di , in programma il . Visita a Milanello: Il suo grande desiderio è anche quello di salutare la squadra e ritrovare i ragazzi a Milanello.

La vicinanza a Baresi è stata confermata da Massaro, suo ex compagno di squadra, che ha espresso profonda commozione:

PAROLE – «È il mio capitano, sono stato tra i primi a ricevere la terribile notizia. Ho fatto in questi mesi quello che potevo per stargli accanto e aiutarlo sia in termini pratici che morali».

Il ritorno di Baresi in sede è un segnale forte e positivo per tutto l’ambiente Milan.

