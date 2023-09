Baresi a Infinity: «Girone tosto, oggi è importante. Sui nuovi arrivati dico…»

La bandiera del Milan, Franco Baresi, nel prepartita del match tra i rossoneri ed il Newcastle ha rilasciato alcune dichiarazioni

Ai microfoni di Mediaset Infinity, Franco Baresi ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso del prepartita di Milan-Newcastle.

POST DERBY – «Dobbiamo essere uniti, il derby ha fatto male a tutti i rossoneri ma dobbiamo ricompattarci e non buttare le cose positive che abbiamo fatto. Il girone è tosto, quindi oggi è molto importante».

SUI NUOVI ARRIVATI – «Ne abbiamo diversi, devono essere bravi a integrarsi subito nel nostro calcio, io credo che la rosa sia importante e che ci siano giocatori di qualità. C’è la speranza di far bene, servirà anche un po’ di pazienza».

SAREBBE SERVITO UN DIFENSORE IN PIÙ? – «Io credo che la società si sia mossa per migliorare la rosa dell’anno scorso, ma non era semplice. Sono arrivati giocatori importanti, anche di qualità. Il derby ha lasciato amarezza, ma prima del derby eravamo qui a osannare il Milan e i nuovi acquisti. Nel calcio poi si fa presto a cambiare opinione, ma stasera è una partita importante».