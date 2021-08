Baresi: «Gruppo importante, dobbiamo goderci questo momento»

Franco Baresi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sorteggio dei gironi di Champions ed il gruppo del Milan

«Chiaro che partendo dalla quarta fascia dovevamo essere fortunati ad avere un girone più semplice. È molto difficile, però credo che il Milan non debba mai dimenticare la sua storia. Siamo tornati in Champions e ci giocheremo le partite con grande entusiasmo. È un gruppo importante, ma dobbiamo goderci questo momento. I ragazzi e la squadra avranno voglia di fare bene. L’Atletico è sempre difficile da battere, il Porto è ostico e il Liverpool è forte e ha qualità. Per molti è anche la prima partecipazione in Champions. Abbiamo una squadra giovane che è cresciuta in questi ultimi anni. Il leader sarà il gioco, la squadra. Il Milan ha fatto vedere un calcio bello e propositivo, non dobbiamo perdere le nostre convinzioni.»