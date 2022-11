Baresi: «Vi racconto i derby contro mio fratello Beppe»

Franco Baresi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra le varie ha parlato anche dei derby contro il fratello:

Lucia, Angelo, Emanuela e, naturalmente, Beppe, mediano dell’Inter, fratello amatissimo ma pur sempre rivale nel derby.

«Lui è arrivato a Milano, all’Inter, prima di me, e quando mi ha preso il Milan, per un periodo iniziale, abbiamo condiviso la casa. Tutto bene fino a quando arrivava la settimana del derby: presto ci saremmo dovuti sfidare e dunque per forza dovevamo essere rivali».