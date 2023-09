Barella punge il Milan in conferenza stampa a Coverciano: «Nessun rossonero qui? Strano, ma meglio così». Le parole

Nicolò Barella è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano per parlare della Nazionale italiana, che tra due giorni affronterà a Skopje la Nord Macedonia, e non solo. Le sue parole.

BARELLA – «Pallone d’Oro? E’ sempre una grande emozione essere qui. Il fatto di essere entrato in questa lista lo devo all’ultima ottima stagione, anche se non abbiamo vinto la Champions League. Quella di domani sarà una gara difficile, lo sappiamo per esperienza, ma quella di domani è un’altra partita e questo è un nuovo corso. Ti fa strano non avere un calciatore del Milan qui? Ma no, le scelte le fa il mister e io non entro in merito. È strano, ma forse è meglio così. Meglio prendere un’altra settimana di tranquillità e poi vederci direttamente sul campo senza accendere alcun fuoco»