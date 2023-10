Barco Milan: sulle tracce del vice Theo, spunta già una forte concorrenza! Le ULTIMISSIME

Barco Milan: spunta già una forte concorrenza! Le ULTIMISSIME. Un nuovo nome dall’Argentina, ma c’è anche Pep Guardiola su di lui

Non c’è solo Juan Miranda nella lista di mercato Milan per il vice Theo Hernandez. Secondo quanto scrive Tuttosport, Furlani ha pronta l’alternativa per il ruolo del terzino sinistro.

Sulla lista della dirigenza rossonera spunta il nome del 19enne del Boca Junior Valentin Barco. Dall’Argentina, però, riferiscono che sia già promesso sposo del Manchester City.