Balzaretti (ds Vicenza): «Desplanches è un portiere che ci piace». Le dichiarazioni sul portiere di proprietà del Milan

Milan e Vicenza continuano la trattativa per portare in biancorosso il portiere Sebastiano Desplanches. Del classe ’03 ha parlato il direttore sportivo dei veneti Federico Balzaretti. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Desplanches ci piace. Ha delle caratteristiche che i portieri che abbiamo in rosa non hanno. È un nome, vediamo come va, dipenderà anche tanto dai movimenti in uscita»