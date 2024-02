Balotelli vicino al ritorno in A? L’agente rivela: «Ci sono stati contatti, è saltato per questo motivo»

L’ex attaccante del Milan, Mario Balotelli, è stato vicino al ritorno in Serie A con la Salernitana? A parlarne è il suo agente Enzo Raiola

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, ha spiegato cos’è successo tra l’ex Milan e la Salernitana negli ultimi giorni di mercato invernale.

PAROLE – «È stata una toccata, gli ultimi giorni di mercato ci sono stati dei contatti e ci hanno manifestato un interesse ma i tempi erano ristretti ed era difficile combinare e gestire anche la parte con il club in cui Mario sta continuando il suo percorso. Non abbiamo voluto creare aspettative e problematiche che non erano fattibili, quindi era meglio chiuderla così. C’era la volontà da parte della dirigenza, ma non era fattibile».