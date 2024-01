Balotelli torna in Serie A? L’ex Milan è l’ultima folle idea di questo club! Contatti in corso con i dirigenti che provano a convincerlo

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Come manifestato dal suo agente Enzo Raiola, il sogno dell’attaccante è quello di tornare a giocare in Italia: un sogno che potrebbe concretizzarsi a breve.

Come riferito da TuttoSalernitana.com, il nome dell’ex Milan è finito nel taccuino della Salernitana. È lui l’ultima folle idea di Walter Sabatini, il quale è al colloquio col calciatore per convincerlo. Il dirigente sarebbe riuscito a convincere il presidente Iervolino della bontà dell’operazione per il centravanti dell’Adana Demirspor.