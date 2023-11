Balotelli: «Mi dispiace per quello che è successo a Donnarumma, penso che…». Le sue dichiarazioni a TvPlay

Intervenuto a TvPlay, Mario Balotelli ha detto la sua sul Milan e sui fischi riservati a Donnarumma nell’ultima gara di Champions League.

BALOTELLI – «L’atmosfera era bella, andare a vedere il Milan è sempre bello. In Champions, poi, si sente tutto di più. Io l’ho vissuta da tifoso, ma con la testa ero in campo: quindi volevo sì che vincesse il Milan, ma l’ho vissuta come fosse una partita normale. Mi è spiaciuto per Gigio, le cose che gli sono successe davvero non si sanno, i milanisti non possono capire, ma mi dispiace perché non merita di essere trattato così. Da calciatore non può dire quello che è davvero successo. Io credo, però, che se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan. So quello che è successo, lui non ha alcuna colpa, e non è scontato reagire come ha fatto lui. Per quello che i tifosi sanno, ci sta che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla»