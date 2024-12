Balotelli Genoa, l’ex Milan potrebbe già cambiare squadra? La situazione è questa secondo quanto riportato questa mattina dai giornali

Potrebbe già essere finita l’avventura di Mario Balotelli con il Genoa. L’ex Milan potrebbe già cambiare squadra dopo appena pochi mesi in rossoblu. Poche presenze da quando è arrivato e un cambio in panchina nel club, da Gilardino a Vieira, che non è passato inosservato visto i trascorsi tra l’allenatore francese e l’attaccante.

La Gazzetta dello Sport spiega che la decisione può arrivare entro il 31 dicembre e poi Mario potrebbe essere libero di trovare una nuova squadra rescindendo. Su di lui il Cruz Azul.