Balotelli: «Ecco qual è l’unico rimpianto della mia carriera». Le parole dell’ex attaccante rossonero sulla sua carriera calcistica

Mario Balotelli ha parlato della sua carriera calcistica ai microfoni del podcast “Muschio Selvaggio”. Le parole dell’ex attaccante rossonero:

«Mi ha aiutato il mio carattere ma mi ha anche penalizzato. Però non ci ho mai pensato, magari avrei preso decisioni diverse, situazioni che sono successe e che potevo evitare. Qualcosina di diverso ci sarebbe stato. Tanto talento sprecato? Fino a un certo punto, ho vinto tutto. Non so cosa è sprecato. Non ho vinto l’Europeo o il Mondiale. Mi dispiace perché potevo dare molto di più, se guardo la mia carriera penso di non aver fatto così male ma sicuramente potevo fare di più ed è un rimorso. Il mio procuratore, che purtroppo non c’è più, diceva sempre che Ronaldo e Messi avevano così tanti palloni d’oro perché io giocavo al 20% delle mie possibilità, perché se avessi giocato al 100% li avrei avuto io. Sembra una frase grande, ma conoscendomi è vero, tornassi indietro quello lo cambierei subito»