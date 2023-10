Balotelli difende Thiaw: «Bellissima giocata di Kean, Locatelli..»

Su TV Play, Mario Balotelli ha parlato così di Milan–Juve difendendo Thiaw dopo l’errore cha ha portato all’espulsione

Le parole a TV Play, di Mario Balotelli dopo Milan–Juve in difesa di Thiaw dopo l’errore cha ha portato all’espulsione:

«In occasione del rosso, è vero che Thiaw ha sbagliato, ma Kean ha fatto una bellissima giocata. Io, nei panni di Locatelli, non avrei mai esultato. Contro Milan, Inter e Manchester City non esulterei e non ho esultato mai».