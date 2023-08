Ballo Touré Milan, il senegalese rifiuta l’Anversa e blocca tutto: la situazione

Fodé Ballo-Touré resta tra gli esuberi in casa Milan. Non ha ancora trovato un nuovo club, ma ha detto di no all’Anversa

Ancora non è stata trovata alcuna sistemazione per Fodé Ballo-Touré, che resta in uscita dal Milan. Sul terzino c’è l’interesse di alcuni club, tra cui l’Anversa che aveva trovato un principio di accordo con i rossoneri. A bloccare tutto è stato il calciatore.

Come conferma Daniele Longo su Twitter, il senegalese ha rispedito al mittente la proposta del club, come rivelano alcune fonti vicine al giocatore.