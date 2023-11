Ballo-Tourè cercasi: il terzino tornerà al Milan ma non ha mai giocato con il Fulham. Le ultime di calciomercato

Il terzino sinistro di proprietà del Milan Ballo-Tourè sta faticando e non poco a trovare spazio in Premier League con il Fulham: solo due presenze ed entrambe in Coppa di Lega.

Difficilmente quindi il giocatore verrà riscattato e a giugno tornerà a Milano con Furlani e Moncada che proveranno a trovargli un’altra sistemazione.